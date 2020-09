Violencia de género: la Comisaría de la Mujer recibe alrededor de 150 denuncias por mes

En agosto hubo 153 denuncias por violencia de género en la Comisaría de la Mujer y según aseguró la titular de la dependencia, la comisaria Valeria Sosa, "la estadística se mantiene, no es un récord, es una continuidad, los números se mantienen".

Son cinco denuncias por día, un dato que da cuentas de que la problemática es grave en el distrito, como señalan a diario las organizaciones que trabaja en el tema y que desde hace tiempo reclaman políticas activas para afrontar la situación, prevenir los hechos y mejorar la asistencia a las víctimas.

2Es importantísimo que denuncien, porque lo que no está escrito no existe y no se puede demostrar ante la Justicia que esa persona es violenta", destacó Sosa y tiene razón: si no hay denuncia, el andamiaje judicial no interviene y las consecuencias pueden ser más garves.

La responsable de la Comisaría de la Mujer señaló que "las circunstancias del confinamiento, a raíz de la pandemia, potencian los factores de riesgo de la violencia de género" y advirtió que, además, también atenta contra la posiblidad de denunciar.

"El aislamiento provoca también la dificultad de llegar a hacer la denuncia, de pedir ayuda. Esto provoca el aislamiento total de la víctima", señaló.

El sistema prevé la posibilidad de hacer denuncias a través de una aplicación online, denominada "Mi Seguridad", donde se pueden denunciar todo tipo de hechos delictivos y genera inmediatamente la causa judicial correspondiente en Fiscalía.

Además, está disponible el WhatsApp de la Comisaría de la Mujer (3329 564366), aunque sólo para dar aviso, no para radicar denuncias.

"No es suficiente para la víctima radicar la denuncia o la contención, muchas veces espera una resolución inmediata y a veces nos sentimos, nosotros también en el equipo, impotentes", reconoció Sosa.

"Cuando me hice cargo de la Comisaría me puse muy contenta por la existencia del refugio. Muchas veces, la mayoría, no se utiliza porque las víctimas prefieren ir a la casa de un familiar", agregó.

La semana pasada tuvo lugar la reunión de la Mesa Local de Prevención y Atención de violencia de Género y Familiar. Las organizaciones que forman parte llamaron la atención por la ausencia de representantes de algunas áreas del Gobierno que deben participar y de ediles de la Comisión de Desarrollo Humano del Concejo Deliberante.

En la Argentina, en los casi seis meses que lleva el aislamiento social preventivo y obligatorio hubo 119 femicidios. En total, desde que comenzó 2020, suman 199.