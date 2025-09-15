Durante la noche del domingo, en la intersección de Aulí y Manuel Iglesias un joven de 19 años fue aprehendido en el marco de un caso de violencia de género.

Según se informó, momentos antes había intimidado con amenazas a su expareja, una mujer de 20 años, en cercanías del lugar.

La joven fue contenida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó medidas judiciales para su protección.

El aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía n.°7, acusado por el delito de amenazas agravadas por contexto de violencia de género, y permanece alojado en la Comisaría.

