Violencia de género: fue a buscar a su hija y su expareja la amenazó de muerte y la golpeó

Otro grave caso de violencia de género due denunciado el domingo por una mujer que expuso en sede policial que fue a la casa de su expareja a buscar a su nena de cinco años. En su relato, contó que se había separado por “maltrato físico, psicológico y verbal”.

La víctima denunció en la Comisaría de la Mujer que al llegar a la casa de la abuela de su hija, la nena salió “con un combo de panchos y 65 pesos”. “Le pregunté si le daba una salchicha por día o cómo hacía para sólo darle eso, ya que no es la primera vez”, agregó y aseguró que allí comenzó la agresión.

“Me pega una cachetada, me sigue insultando. Le digo que lo iba a ir a denunciar, me agarra del brazo y me escupe. Me saco la ojota y se la doy por el brazo, me vuelve a agarrar, esta vez del cuello, me vuelve a escupir y me amenaza con que si lo denuncio me prendía fuego”, señaló.

Denunció que el agresor le dijo que conocía sus movimientos, que sabe que vive sol y dónde podría encontrarla. Además, aseguró, la amenazó de muerte.

Según expuso en la Comisaría de la Mujer, las amenazas fueron proferidas frente a la niña. “La prendo fuego a la puta de tu madre y te quedás conmigo. Esta es una puta, voy a matarla”, denunció que le dijo a la nena.

La denuncia fue radicada en la sede policial tematizada y la causa penal tramita en la fiscalía Nº 5 que conduce Marcelo Manso, que entró en turno el 1 de diciembre.