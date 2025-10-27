En la mañana del domingo, hubo intervención policíal en un conflicto familiar ocurrido en una vivienda de calle Dávila.

Un hombre de 40 años había ingresado al domicilio de su ex pareja, de 34, incumpliendo una orden judicial que le prohibía acercarse a ella.

Según se informó, el aprehendido rompió la puerta de entrada y agredió físicamente a la mujer antes de ser reducido por el personal policial.

La víctima fue contenida y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que el imputado permanece alojado en la Comisaría.

Quedó a disposición de la Justicia, acusado por los delitos de desobediencia, daño y lesiones leves.

