Violencia de género: aprehendido por amenazar de muerte con un cuchillo a su madre
La aprehensión ocurrió el martes en una vivienda en calle Cruz Roja. El aprehendido, de 23 años, amenazó con un arma blanca a su madre.
El martes, personal policial acudió a una vivienda en Cruz Roja, donde procedió a la aprehensión de un joven de 23 años en la vía pública.
En su poder se secuestró un arma blanca que habría sido utilizada instantes antes para amenazar de muerte a su madre, una mujer de 41 años.
La Fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la causa.
El aprehendido quedó alojado en los calabozos a la espera de a espera de primera remision en sede fiscal.
Por su parte, la víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó las medidas cautelares correspondientes para su protección.
