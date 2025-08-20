El martes, personal policial acudió a una vivienda en Cruz Roja, donde procedió a la aprehensión de un joven de 23 años en la vía pública.

En su poder se secuestró un arma blanca que habría sido utilizada instantes antes para amenazar de muerte a su madre, una mujer de 41 años.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la causa.

El cuchillo del agresor.

El aprehendido quedó alojado en los calabozos a la espera de a espera de primera remision en sede fiscal.

Por su parte, la víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó las medidas cautelares correspondientes para su protección.

