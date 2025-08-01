Violencia de género: aprehendido por amenazar a su expareja y por tenencia de cocaína
Un hombre de 39 años fue aprehendido tras agredir verbalmente a su expareja. Además, le secuestraron dos envoltorios de cocaína.
Durante la mañana del jueves, un hombre de 39 años fue aprehendido tras amenazar verbalmente a su ex pareja en una vivienda ubicada en calle Máximo Millán.
En el procedimiento, los efectivos también incautaron dos envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, los cuales estaban en poder del detenido.
Tras ser notificado del inicio de las actuaciones judiciales en su contra, el hombre fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 11.
