Durante la mañana del jueves, un hombre de 39 años fue aprehendido tras amenazar verbalmente a su ex pareja en una vivienda ubicada en calle Máximo Millán.

Ads

En el procedimiento, los efectivos también incautaron dos envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, los cuales estaban en poder del detenido.

Tras ser notificado del inicio de las actuaciones judiciales en su contra, el hombre fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 11.

Ads

Puede interesarte

Ads