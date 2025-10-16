Violencia de género: aprehendido por agredir a su expareja
Ocurrió en la mañana del miércoles en un casa en calle Salta. El agresor, de 29 años, fue aprehendido luego de agredir fisícamente a su expareja de 27.
Durante la mañana del miércoles, en un domicilio sobre calle Salta, un hombre de 29 años fue aprehendido tras agredir físicamente a su expareja, una mujer de 27 años.
La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y contención.
Por su parte, la Fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación correspondiente al acusado, quien permanece alojado en los calabozos de la dependencia policial mientras avanza la causa.
