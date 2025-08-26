Un hombre de 30 años fue aprehendido el lunes en una vivienda de calle Dávila tras agredir fisícamente a una su expareja dentro del domicilio.

La víctima, una joven de 25 años, fue asistida posteriormente en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió contención y atención correspondiente tras el hecho de violencia. La situación fue rápidamente puesta en conocimiento de la Fiscalía local.

Por disposición judicial, el agresor fue notificado de la causa y quedó alojado en el sector de calabozos, mientras se continúan las actuaciones legales pertinentes.

