Violencia de género: aprehendido por agredir a su expareja
Fue este lunes al mediodía. Un hombre de 30 años fue aprehendido por agredir a una mujer de 32.
El lunes en horas del mediodía, aprehendieron a un hombre de 30 años en una casa en calle Saavedra.
Según se informó, el sujeto había agredido físicamente a su expareja, una mujer de 32 años.
La víctima fue contenida y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió atención y acompañamiento tras el violento episodio.
El agresor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de lesiones leves.
La causa quedó en manos de la Fiscalía N°11, que interviene en el caso para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.
