El lunes en horas del mediodía, aprehendieron a un hombre de 30 años en una casa en calle Saavedra.

Según se informó, el sujeto había agredido físicamente a su expareja, una mujer de 32 años.

La víctima fue contenida y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió atención y acompañamiento tras el violento episodio.

El agresor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de lesiones leves.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°11, que interviene en el caso para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

