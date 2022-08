“Viola perros”: radicaron la denuncia penal y el rescatista contó cómo encontró a la perrita

La perrita Tini, que el fin de semana pasado fue atendida en la veterinaria Delicatto con un cuadro de prolapso rectal que todo indica fue producto de una situación de abuso sexual, se recupera en la casa de Rodrigo, el muchacho que la rescató de la zanja donde estaba tirada y que además la adoptó.

Este martes, una proteccionista se presentó en la Comisaría para radicar la denuncia penal correspondiente, de manera tal que el caso ya tiene seguimiento de la Justicia, que interviene a través de la fiscala Viviana Ramos, en el marco de lo que establce la ley Sarmiento de protección animal.

Rodrigo, que con Tini tiene seis perros y tres gatos, la mayoría callejeros, adoptó a la perrita y tras la operación a la que fue sometida el lunes la llevó a su casa. “Está bien, por suerte”, dijo aunque tenía que llevarla de nuevo a la veterinaria porque “defecó con sangre”.

El muchacho encontró a la perrita en una zanja de Alvear y Mateo Sbert, en inmediaciones de la cancha de Independencia, ya en el barrio 1º de Mayo. Estaba “muy lastimada”, contó y agregó: “La llevé para casa, le armé para que esté calentita y le puse hielo para desinflamar eso”.

Eran alrededor de las 21.30 del sábado. “Empecé a movilizarme, a pedir ayuda, coordiné con Natalia, una chica de Tránsito, que me ayudó muchísimo. Los veterinarios, la verdad, todos se lavaron las manos, los únicos que me ayudaron fueron los de Delicatto, que eran las 12 de la noche y me dijeron que la lleve porque estaba a la miseria”, reveló.

Rodrigo señaló que “no es la primera vez que pasa en la zona” y que en el barrio se comenta que “había una perrita que murió por esto mismo”, aunque desconocen si el victimario sería la misma persona.

“Lo que pedimos es que vuelvan las castraciones a los barrios, para que esto no siga pasando”, dijo Rodrigo, en consonancia con un reclamo de las organizaciones proteccionsitas, puesto que ahora esas operaciones ya no se practican en operativos territoriales sino en la sede del Departamento Canino.