Vino a vender electrodomésticos a San Pedro, lo amenazaron y tuvo que dejar todo tirado en la calle
Un rosarino de 37 años llegó a la ciudad para concretar una venta, pero fue intimidado por las personas con las que se iba a reunir. La Policía secuestró los objetos, que quedaron abandonados en la vía pública. Sucedió este lunes en Manuel Iglesias al 400.
Tras una alerta al 911, la policía arribó a la zona de las calles Manuel Iglesias y Facundo Quiroga, donde secuestraron electrodomésticos, elementos de comercio, iluminación e informática que estaban tirados en la vía pública.
Los objetos pertenecen a un hombre de 37 años, oriundo de Rosario, que este lunes había llegado a San Pedro con el fin de concretar una venta con un sujeto que reside en Manuel Iglesias al 400.
Tras ser amedrentado por las personas de la casa debió huir del lugar, sin cobrar y dejando las cosas tiradas en la calle.
Los efectivos policiales llegaron a la zona e incautaron los objetos, que ahora permanecen a la espera de ser restituidos a su dueño.
