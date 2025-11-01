El barrio villa Igoillo inaugurará las obras del nuevo cerramiento del playón en su sede, este domingo 2 de noviembre.

Ads

A partir de las 17.00, en el nuevo sector de la sede ubicada en el corazón del barrio, Bonorino 380, habrá una feria de emprendedores, gastronomía, sorteos con premios sorpresa y shows en vivo.

Las obras del flamante cerramimento del playón se realizaron con fondos otorgados por el Gobierno nacional a través del programa “Clubes en Obra”.

Ads

Desde la comisión de fomento invitan especialmente a quienes realicen artesanías, tejido, objetos de decoración o manualidades para formar parte de este evento comunitario

Quienes quieran participar podrán acercarse a Bonorino 380 o comunicarse a estos números: 3329 632735, 3329 540462 y 3329 334906.

Ads

Puede interesarte

Puede interesarte



