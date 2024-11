Un vecino reportó: “Necesito ayuda para que me escuchen de Obras Públicas el señor Ríos y el señor Salazar, ya que hace dos meses que pido que vengan a destapar las cloacas y nada. Sabemos que está roto un camión, pero mi reclamo no le da importancia. Ya no se pueden ni lavar los platos, la ropa y ni ir al baño. En Villa Igoillo, calles Molina y Zanuccoli”.

