Viento en San Pedro: preocupación por árboles en Bozzano al 1500

“Esto no es nada de como la pasamos días así de tormenta y semejante viento. Sin dormir, exaltados porque no sabés en qué momento se van a caer arriba de nuestras casas. Tenemos hijos. Hace tres años que vivo debajo de ellos y una vez al mes, durante estos tres años, reclamo y pido que me ayuden a bajarlos, nada más que eso, no pido que los saquen. No tienen una idea de cómo tiembla y se me mueven nuestras casas. Miles de mensajes al señor intendente ¿Cuál es su repuesta?: ‘Voy a mandar a alguien, no hay presupuesto, no tenemos grúa para eso’. Necesitamos que los corten, por favor, hasta que no pase algo con nuestros hijos o casas no van hacer nada”.