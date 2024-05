El camión que enganchó los cables de la zona de Beaumont y Aníbal de Antón transitaba en búsqueda del ingreso al depósito de la distribuidora de Arcor. Había entrado por Avendida Sarmiento sin inconvenientes, paró para preguntar cóno debía encontrar el acceso para la descarga y no advirtió que tomó la calle en contramano; enganchó los cables; dio marcha atrás y de allí en más comenzaron a caer columnas, postes y cables.

“Él venía entrando por Sarmiento, ¿no?”, relató un testigo e indicó: “paró en la empresa de Sigismundi, le preguntó, supuestamente que tenía que hacer para descargar y le dijeron, ‘sí, sí, da la vuelta, o hacé más adelante’. No sé qué, la cosa es que él llegó a la esquina, dobló por Aníbal Lantón, que es contramano, y bueno, ahí fue que enganchó. Hizo marcha atrás de vuelta, no sé qué hizo, porque adelantó, volvió para atrás, volvió a enganchar de vuelta y ahí fue que se llevó los palos de dos cuadras”, comentaron tras revisar las maniobras del chofer que al no ser oriundo de la ciudad se sintió confundido.

"No le pregunté de dónde era. Lo que sí me dijo es que era la primera vez que venía y que él está acostumbrado a ir a lugares, a empresas donde tienen parque logístico. Esto dijo: “'la verdad, que es la primera vez que vengo'”, dijo una mujer que logró hablar con el conductor.

Las tareas de remoción de los postes y las actuaciones para formular las denuncias al seguro, por ahora no serán judicializadas. Al menos así lo ingormaron minutos antes de las 18, ya que ninguno de los damnificados reclamó una vez que el destinatario de la carga confirmó que se hacía responsable de lo ocurrido. Resta saber que harán las empresas dueñas del cableado que necesitará de reparaciones de emergencia.