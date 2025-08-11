Una joven fue víctima de un hecho delictivo este domingo cuando se encontraba en su trabajo y un delincuente abrió su auto, que estaba estacionado en la vía pública, y sustrajo su billetera con documentos y tarjetas de crédito y débito.

Momentos después, el delincuente se dirigió a un comercio céntrico, donde intentó comprar diversas cosas con las tarjetas robadas, pero las compras no pudieron llevarse a cabo, ya que la tarjeta no tenía fondos suficientes. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El momento en que el delincuente ingresó al comercio para comprar.

“Nos llegó la notificación por eso pudimos dar con el negocio donde había intentado comprar. Agradecemos al negocio que nos brindó las cámaras, por su amabilidad. Las tarjetas ya están bloqueadas, lo único que nos interesa es recuperar los documentos”, comentaron familiares de la víctima en redes sociales.

