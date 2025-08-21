[VIDEO] Delincuente ingresó al patio de una casa y robó una bicicleta
Una familia fue víctima de un hecho delictivo este jueves por la madrugada, en su vivienda ubicada en calle Dávila. El ladrón entró y sustrajo el rodado y una bolsa con ropa mientras los niños de la casa dormían. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
Un delincuente ingresó al patio de una vivienda, ubicada en calle Dávila, y sustrajo una bicicleta. Sucedió este jueves por la madrugada, alrededor de las 5.15. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio.
“Me robaron la bici esa y ropa. Quisiera saber si alguien lo conoce o sabe algo de la bici. Es de mi nena. Yo la utilizo para llevar el nene a la escuela y me queda re lejos”, indicó la dueña de la casa a La Opinión.
Según indicó la víctima, el sujeto entró al patio cuando ella se fue a trabajar y sus hijos, menores de edad, dormían en el interior de la vivienda.
Tras cometer el robo, el delincuente huyo del lugar por calle Bottaro, momento que quedó grabado por cámaras de videovigilancias de la zona.
“Mis nenes se levantaron a las 7 para ir a la escuela y no estaba la bici”, comentó la mujer.
Tras radicar la denuncia correspondiente en Comisaría, la familia busca datos para encontrar al culpable y recuperar el rodado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión