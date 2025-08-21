Un delincuente ingresó al patio de una vivienda, ubicada en calle Dávila, y sustrajo una bicicleta. Sucedió este jueves por la madrugada, alrededor de las 5.15. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio.

Ads

“Me robaron la bici esa y ropa. Quisiera saber si alguien lo conoce o sabe algo de la bici. Es de mi nena. Yo la utilizo para llevar el nene a la escuela y me queda re lejos”, indicó la dueña de la casa a La Opinión.

El momento en que el delincuente escapa con el rodado.

Según indicó la víctima, el sujeto entró al patio cuando ella se fue a trabajar y sus hijos, menores de edad, dormían en el interior de la vivienda.

Ads

Tras cometer el robo, el delincuente huyo del lugar por calle Bottaro, momento que quedó grabado por cámaras de videovigilancias de la zona.

“Mis nenes se levantaron a las 7 para ir a la escuela y no estaba la bici”, comentó la mujer.

Ads

Tras radicar la denuncia correspondiente en Comisaría, la familia busca datos para encontrar al culpable y recuperar el rodado.

Puede interesarte