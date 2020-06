[VIDEO] Delincuente entró a un negocio y sólo robó garrafas porque no pudo romper otra reja

Un delincuente ingresó a un comercio ubicado en la zona de Ituzaingó y Nieto de Torres, frente al Fonavi II, y robó tres garrafas que estaban entre la persiana que forzó y una reja que los propietarios dispusieron para mantener el distanciamiento social y que el ladrón no pudo violentar.

Ocurrió pasadas las 4.00 de la mañana, en el almacén ubicado en esa zona, cuyas cámaras de seguridad registraron todos los movimientos de un joven encapuchado que se llevó del local tres garrafas de 10 kilogramos, todas vacías, y las cruzó al Fonavi II.

El ladrón forzó la puerta de la persiana, rompió un candado de unas rejas corredizas que le siguen y se encontró con una especie de jaula que los dueños del local dispusieron, ante la pandemia de coronavirus COVID-19, como una manera de que los clientes aguarden su turno para hacer sus compras y respeten el distanciamiento.

"No lograron cruzar esa jaula, por eso se llevaron eso nomás, porque es lo que tenían a mano, la alarma no los detectó porque protegimos con un nylon las rejas, también por el tema del virus, y el sensor no accionó por eso", contó a La Opinión Daniela, propietaria del local.

El ladrón intentó barretear esa especie de jaula en varias oportunidades, sin éxito, por lo que optó por llevarse lo único que había a mano, estas tres garrafas de gas, de 10 kilos cada una, que estaban vacías. Primero trasladó dos hacia un pasillo del Fonavi II ubicado justo enfrente del negocio y luego volvió por la otra.