Una mujer fue víctima de un hecho delictivo este lunes por la noche, alrededor de las 21.30, cuando fue a comprar a una panadería ubicada en Manuel Iglesias y Casella.

Ads

El hecho ocurrió cuando la mujer dejó la bicicleta estacionada en la vía pública e ingresó al comercio. En ese momento, un delincuente que pasaba por la zona vio el rodado y se lo llevó.

El momento del robo quedó registrado por las cámaras de la panadería.

El robo quedó grabado por cámaras de seguridad del local que muestran el segundo exacto en que el ladrón agarra la bici y se va andando por la calle.

Ads

“Mi señora entró y cuando salió ya no estaba más. Es una bici negra con asiento para bebé celeste y con un canasto negro”, comentó el esposo de la víctima.

Tras radicar la denuncia en Comisaría, la mujer y su familia buscan datos para hallar al responsable y recuperar el rodado.

Ads

Puede interesarte