[VIDEO] Dejó la bicicleta afuera de una panadería y se la robaron
Ocurrió este lunes, alrededor de las 21.30, en la puerta de un comercio ubicado en las calles Manuel Iglesias y Casella. El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona.
Una mujer fue víctima de un hecho delictivo este lunes por la noche, alrededor de las 21.30, cuando fue a comprar a una panadería ubicada en Manuel Iglesias y Casella.
El hecho ocurrió cuando la mujer dejó la bicicleta estacionada en la vía pública e ingresó al comercio. En ese momento, un delincuente que pasaba por la zona vio el rodado y se lo llevó.
El robo quedó grabado por cámaras de seguridad del local que muestran el segundo exacto en que el ladrón agarra la bici y se va andando por la calle.
“Mi señora entró y cuando salió ya no estaba más. Es una bici negra con asiento para bebé celeste y con un canasto negro”, comentó el esposo de la víctima.
Tras radicar la denuncia en Comisaría, la mujer y su familia buscan datos para hallar al responsable y recuperar el rodado.
