[VIDEO] Así fue la discusión entre "Mono" Acosta e Iván Paz en Inspección, delante del público

Este miércoles se vivieron momentos de tensión en el edificio del denominado "Polo de Seguridad", donde los trabajadores de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad están de retención de tareas por diversos reclamos.

La presencia de concejales que fueron a "colaborar" con los funcionarios del área provocó el enojo de los sindicalistas y hubo un duro cruce, con gritos e insultos incluidos, entre el secretaro general del Sindicato de Trabajadores Municipaes Juan Cruz Acosta y el presidente del bloque Cambiemos del Concejo Deliberante, Iván Paz. Todo ocurrió delante de decenas de vecinos que esperaban para hacer un támite.

"Vayan a trabajar al Concejo, vayan a hacer su trabajo", le dijo Raúl "Chipi" Benítez a la concejala suplente Natalia Claverini, que estaba detrás del mostrador, llenando planillas. "Los compañeros que son municipales y quieren trabajar, pueden hacerlo", dijo Juan Cruz Acosta.

El clima era tenso. La Opinión había revelado públicamente que los concejales de Cambiemos Iván Paz, Verónica López y Natalia Claverini se habían presentado en Inspección para colaborar con los funcionarios Eduardo Roleri y Juan Almada, que atendían al público que se presentaba a hacer trámites, ante la retención de tareas por reclamos de mejoras en las condiciones laborales por parte de los trabajadores.

En la puerta del Ministerio de Trabajo, Acosta había dicho que "es ilegal que los concejales ocupen el lugar de un compañero que está reclamando por sus derechos" y cargó contra los concejales: "Delincuentes, que se aumentan una dieta vergonzosa, hijos de mil putas, van a ocuparles la silla a los trabajadores".

Cuando salieron del Ministerio y llegaron a Inspección se produjo el cruce que quedó registrado en este video, que ya circula por WhatsApp entre el personal municipal y el resto de la comunidad. Allí se aprecia un duro cruce entre Acosta y Paz, adelante de la gente que en ese momento estaba esperando para hacer su trámite.

"La municipalidad descontó arbitrariamente siete días de trabajo, una compañera casi queda pegada por las malas condiciones, estos tipos vienen a ocupar el asiento de los compañeros", le dijo Acosta a la gente para luego dirigirse a Paz, lo que provocó una discusión entre ambos.

"Andá al Concejo Deliberante a trabajar, que no vas nunca", le dijo Acosta. "El que no trabaja sos vos", le respondió Paz, con el dedo levantado y señalándolo. "Yo trabajo todos los días", aseguró Acosta. "¿Adónde, en qué área?", replicó Paz. "¿Y vos dónde trabajás? Delincuente", acusó el sindicalista, en medio de alusiones a los 96 mil pesos que cuesta cada concejal por mes.

"Rajen a la mierda de acá; acá no pueden estar, trabajando por los compañeros", se quejó el "Mono" y agregó: "No tienen vergüenza". "Vergüenza no tienen los que cobran y no laburan", disparó Iván Paz, elevando la voz, en referencia a la situación de los gremialistas, que tienen licencia gremial en sus puestos de trabajo. "La disponibilidad horaria rige por ley desde 1945", respondió ante ello el sindicalista.

"Vos no laburás, delincuente. Vamos todos los días al Concejo y no vas nunca, delincuente. No tenés vergüenza. Vayan a laburar al Concejo Deliberante, que se votaron una dieta de 96.000 pesos y a nosotros nos ofrecen cero peso de aumento salarial", gritó Acosta. Paz volvió a levantar el dedo y la voz: "Vos sos el que cobra y no va a laburar", le dijo tres veces seguidas.

Toda esa discusión entre el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipalea, Juan Cruz Acosta, y el presidente del bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante, Iván Paz, ocurrió en las oficinas de Inspección, delante de una decena de vecinos que habían ido a hacer un trámite relacionado con las licencias de conducir.