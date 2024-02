El hecho ocurrió este viernes en un comercio ubicado en Caseros y Socorro pasadas las 13.30; allí, un hombre que se acercó a una despensa a comprar esperó a que nadie lo viera y se llevó el teléfono de una de las empleadas.

Consultada por este medio, Janet, víctima del robo explicó: "Yo estaba atendiéndolo, lo ayudé a embolsar las cosas, le dí doble bolsa para que no se le cayeran las cosas, me pagó, le dí el vuelto, volví a la caja y en ese momento me agarró el celular".

Además, la mujer indicó que cuando volvió al mostrador su celular "ya no estaba" y que al revisar las cámaras de seguridad del comercio descubrieron que había sido hurtado por el cliente.

Finalmente, Janet señaló que aún no tuvo novedades al respecto y que ella "solamente" espera "que devuelva el celular".