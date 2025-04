Un delincuente ingresó con fines de robos a la vivienda de una jubilada de 80 años y sustrajo una garrafa. Sucedió este viernes por la madrugada, alrededor de las 2.00, en calle San Martín al 1100.

Las cámaras de seguridad del barrio captaron el momento en que el ladrón se acercó a la zona en bicicleta e ingresó a la vivienda para segundos después huir del lugar con una garrafa a cuestas.

El momento en el que el delincuente se va con la garrafa robada.

El hecho ocurrió mientras la mujer dormía, por lo que no se percató de la situación hasta la mañana siguiente, cuando su hija llegó a visitarla y descubrió el portón de la casa abierto.

“Lo que te puedo contar es que llego el viernes a la mañana y me encuentro con el portón de la entrada abierto, me resultó raro. Miro para el lado del patio y me encuentro que no estaba la garrafa”, indicó la hija de la víctima a La Opinión.

Por otro lado, su hija comentó que el jueves por la noche también halló el portón abierto, pero en esta ocasión no faltó nada.

“El portón es con traba, no hay forma de abrirlo si no le sacás la traba”, comentó y explicó que por el momento no hicieron la denuncia del robo en Comisaría.