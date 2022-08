Viajó a comprar ropa para renovar la temporada y le robaron: “Me arruinaron”

Una emprendedora dedicada a la venta de indumentaria para la familia sufrió un robo en Buenos Aires cuando viajó a comprar ropa para el cambio de temporada. “Me arruinaron”, dijo a La Opinión este jueves, a 48 horas del robo que sufrió.

Publicidad

Graciela Castañares viajó en una combi que suele llevar gente a comprar ropa a La Salada y a Flores. En ese barrio porteño estaban el martes, antes de las 8.00 de la mañana, cuando sufrió la situación que derivó en el robo del dinero que había recaudado para reponer mercadería en el local, que abrió hace dos meses en Casella 935, tras varios años dedicada a la venta en redes sociales.

“A medida que junto plata, voy viajando”, contó Graciela a La Opinión. El martes fue con el objetivo de hacer el cambio de temporada. Había reunido dinero de la ventas del último tiempo y pensaba comprar todo lo necesario para primavera / verano, pero le robaron el dinero.

“Hacía 20 minutos que habíamos llegado. Cuando llegamos, cada uno se baja y va por su lado. Yo estuve un rato parada, eran cerca de las ocho menos veinte, todavía estaban cerrados los locales, me tomé un té y empecé a caminar, en busca de locales abiertos”, relató.

Fue entonces cuando una personas se le acercó. “Me decía que le devuelva lo que levanté del piso, me perseguía, me hablaba, yo le decía que nada que ver, que yo no había levantado nada”, contó y agregó: “El tipo empezó a decirme que cruzara la calle”.

Graciela cruzó. El hombre que la seguía le pidió que doblara. Le insistía con que le devolviera lo que levantó de la calle. “En ningún momento me imaginé que me iba a robar, pensaba que había perdido algo y creía que lo encontré yo”.

En un momento, con la mano helada le tomó el rostro y le exigió que doblara, que le devolviera lo que levantó, y le pegó una trompada en la espalda. Graciela se paralizó por completo. “Me dio mucho miedo, crucé la calle y vi las vías, ahí me imaginé lo peor”, señaló.

En ese momento llegó otro hombre. El otro le dijo que ella había encontrado lo que perdió. Le pidieron que abra la cartera porque, le dijeron, podían reconocer el dinero que perdieron. “Yo estaba tan nerviosa que no me di cuenta que me robaron”, contó.

Cuando se fueron, Graciela estaba abrazada a su cartera. Otro hombre que vio la situación le preguntó si los conocia. Cuando le dijo que no, le respondió: “Entonces te robaron”. Ella no se había percatado, pero en efecto le habían llevado todo el dinero.

“No me di cuenta, incluso los veía que se iban y no reaccioné”, reveló. Entonces, abrió la cartera. “No tenía la plata, entré en pánico, no reaccioné, no atiné a pedir ayuda, ni me imaginé que me habían robado, abrí la cartera y sí, me habían robado todo”.

Allí se dio cuenta dónde estaba. Frente a las vías, a pocas cuadras de una villa donde se perdieron los delincuentes. “Me arruinaron, fue una situación horrible. Una bronca bárbara. Hasta el cambio me llevaron, todo, todo”, dijo.

El miércoles no abrió el local, pero este jueves volvió a trabajar. “Estoy que me hablan y lloro, es mucho el esfuerzo que hago, me cuesta un montón, hace tiempo que venía juntando para hacer el cambio de temporada, porque estamos con la ropa de invierno, yo tengo una tienda chiquita”, contó.

“Empecé hace años vendiendo bijouterie, ahora tuve la posibilidad de abrir el localcito y me pasó esto, me arruinaron”, se quejó y agregó: “Igual le voy a poner garra para seguir, no queda otra”.

“En un abrir y cerrar de ojos te arruinan todo el esfuerzo, una está todo el día porque la situación no está fácil, cuesta un montón vender aunque una tenga su clientela, son muchas horas, mucho esfuerzo para seguir”, señaló.