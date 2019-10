Viajaban en camioneta a La Salada, los chocaron para robarles, les dispararon y lograron salvarse

"Hoy el delincuente tiene las de ganar y salen a matar sin importarles nada", dijo Vanina el sábado a la tarde cuando fue consultada por las publicaciones que posteó en sus redes sociales en las que daba cuentas de un episodio violento al que tuvo que sobreponerse.

"Hoy como todos los finde viajamos a La Salada, en el transcurso del camino, cinco cuadras antes de llegar nos persiguen dos autos; al llegar a la esquina nos choca de costado uno y otro de frente. Paramos porque con el golpe nos desorientó y se bajaron tres personas armadas y apuntándonos a la cabeza directamente, gritando que nos bajemos", dijo en su relato sobre lo sucedido y celebrando que salieron ilesos de semejante accionar.





"En l camioneta íbamos cinco personas las cuales quedamos mudas y quietas mirándolos hasta que le dijimos al conductor que trate de acelerar ya que el otro auto, un Golf blanco con el golpe que nos dio en la trompa quedó medio de costado. El pibe de unos 18, 20 años aproximadamente golpeaba con la culata de su pistola los vidrios y al ver que no se rompían se enloqueció hasta que pudo poner en cambio la camioneta nuestro conductor y salir desorientados derecho a un callejón sin salida, pero que con suerte nos llevó a la Villa y encontramos unos chicos que nos guiaron para salir a una estación de servicio", describió la joven para advertir sobre los peligros que corrían y el modo fortuito en el que dieron con personas que los ayudaron a escapar.

"Mientras salíamos escapados nos tiraron al menos 8 o 10 tiros, rompieron los vidrios, y un daño muy grande a la camioneta que sería lo de menos ya que hay que agradecer que pudimos salir "ilesos", porque nos apuntaron y tiraron a matar!", exclamó.

Tras destacar la actitud de la policía que los acompañó hasta que pudieron salir de la zona y reiterar su alegria por haber sobrevivido sin lesiones, reflexionó: "Este tipo de personas salen a matar, no por necesidad, salen a destrozar familias, da impotencia que no se pueda hacer nada, también asaltaron colectivo y una Partner, hay que ir con cuidado", recomendó.