Verónica Mosteiro: “Estaba acostada a dos metros de donde se metió el camión”

Pasadas las 21.30 del jueves un camión que circulaba por ruta 191 y esquivó un automóvil se incrustó en la vivienda donde reside la reconocida docente y exsecretaria de Desarrollo Humano Verónica Mosteiro, ubicada en la intersección de ese camino provincial y el denominado callejón Debock.

“La mano de Dios me hizo acostar temprano, no me sentía muy bien. En ese lugar donde se metió el camión estoy siempre comiendo y mirando televisión a la hora”, contó, shockeada, Mosteiro en Radio Cuarentena.

“Escuché una explosión y vi el polvo. Después empecé a escuchar la voz del camionero que me hablaba y me di cuenta que estaba muy cerca”, detalló la docente y agregó que, tras el accidente, las primeras personas en ayudarla fueron “unos turistas que pasaban y los vecinos”.

Mosteiro reconoció que siempre pensó que “algo así” podía pasar en ese lugar y que por eso había tomado la decisión de iluminar la vivienda con reflectores. “Sabía que era un lugar peligroso. Esta es una zona con muchos eventos de esta características, pero que le pase a uno es complicado”, señaló.

La exfuncionaria del gobierno de Pablo Guacone se quebró al recordar que en la puerta de su vivienda siempre “paran” muchos trabajadores, padres y niños que esperan el colectivo. “Pudo ser una tragedia terrible, no puede volver a pasar algo así”, concluyó.

En octubre pasado, más de 30 vecinos de la zona firmaron una nota que elevaron al intendente, al Concejo Deliberante y al Consejo de Administración de Coopser para solicitar que iluminen y señalicen la intersección del callejón Debock y la ruta 191.