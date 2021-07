Verificación policial de vehículos: tras reclamos, el responsable explicó que está “solo” para todas las tareas

“Estoy desde las siete menos veinte de la mañana”, dijo un hombre que esperaba desde esa hora para cumplir con el trámite de verificación policial en la oficina ubicada en el Polo de Seguridad frente a la Comisaría. Como nadie atendía, a pesar de que a las 8.00 deben comenzar a trabajar, llamó a Radio Cuarentena para quejarse.

Luego, el responsable de la oficina, el efectivo policial Alejandro Rivero, aclaró que este martes estaba en el médico y destacó que está “solo” para todas las tareas a cargo, por lo que puede haber demoras.

Pablo había ido a hacer la verificación policial de un automóvil. Llegó a las 6.40, más de una hora antes, porque suele haber cola. Pasadas las 10.00, se quejó en Radio Cuarentena por la espera, porque nadie atendía.

“Había más de 30, se fueron por el frío, estábamos a la intemperie. El cartel dice que empiezan a atender a las 8.30 pero no hay nadie. Inspección no sabe nada, en la Comisaria no saben nada, la semana pasada pasó lo mismo”, señaló.

Más tarde, el efectivo policial Alejandro Rivero dialogó con este medio y explicó la situación. “Tenía turno con el doctor, estaba haciéndome unos chequeos”, señaló e informó que las verificaciones se tramitan de martes a viernes porque los lunes le toca hacer pericias de vehículos secuestrados y que participaron de accidentes.

Rivero indicó que sus tareas consisten en “hacer la verificación, los peritajes de los accidentes, los peritajes de los secuestros tanto de Gendarmería, Prefectura, Policía o Juzgado” y que para todas esas tareas está “solo”: “Siempre estuvo solo, desde el año 2009”, dijo.

“En la verificación hay que tirar los pedidos de secuestro, informar si hay algún secuestro o no, por eso es lento, se toman las patentes de las cédulas, los secuestros, después de verifica el vehículo afuera, luego vengo adentro y ahí empiezo a cargar al sistema lo que está pago, lo que no está pago tengo que informar a la persona que tiene que ir a pagar, por eso se hace lento”, explicó sobre la modalidad de trabajo.

Respecto de las pericias, informó que está a cargo de todos los accidentes porque “el personal de San Nicolás no viene” porque “son persona mayores” y están dispensadas por la situación de pandemia de coronavirus COVID-19.

“Junto todas las pericias en la semana y el lunes me dedico a revisar, sacar fotos, a escribir ,y termino a las tres de la tarde de escribir una pericia, por ejemplo”, explicó.

Cuando le toca salir de licencia, no hay reemplazo. “Tienen que ir a Ramallo o a Baradero”, indicó sobre las personas que deben cumplir con el trámite de verificación. De la misma manera, “cuando el de Baradero se enferma tienen que venir acá”