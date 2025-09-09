Veredas rotas en 11 de Septiembre: una mujer mayor se cayó y se lastimó
Una vecina de la zona reportó: “Una señora amiga se cayó en veredas rotas de San Pedro. El intendente se lava las manos y propietarios que arreglan así nomás. Se cayó en 11 de Septiembre al 1100, donde había un geriátrico".
