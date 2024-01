"No sé si siguen con el tema de las veredas pero está vereda es todo lo que está mal, rampa enorme. Que no vaya a pasar alguien en silla de ruedas, gente anciana, gente con muletas, gente con cochecitos. Ah! y para que no pasemos por los escalones las señoras ponen piedritas, se ve que se olvidaron que las veredas son de uso PUBLICO y social", dijo Ju Tirelli en su mensaje y envió la foto.