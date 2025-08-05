Venta de pizzas a beneficio de patinadoras del club Mitre
La subcomisión de Ptín de Mitre organiza una venta de pizzs a beneficio de Josefina Balagué y Mia Azimonti, que estan próximas a participar de los torneos nacionales que se disputaran en San Luis y Santa Fe.
Las pizzas se entregan el 22 de agosto en la sede centrica del club y para reservarlas hay que comunicarse al 3329618309.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión