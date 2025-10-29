Venta de pizzas a beneficio de esgrimistas de la Sociedad Italiana
Desde la Sociedad Italiana organizan una venta de pizzas para recuadar fondos para sus esgrismistas. Para reservar, comunicarse al 3329 535009.
