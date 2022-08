Vengan a destapar, por favor

“Hola vivo en Esquiú 299, hace más de 2 meses estoy renegando porque se rebalsa mi cámara. Vinieron y me dijeron que estaba roto el caño 20 cm antes de llegar al cordón de la calle, me dieron un número ellos para que lo haga arreglar y lo hice arreglar y me cobraron. Mi cámara solo se desagotó el día que vinieron arreglar nomas, desde ahí se volvió a llenar y tuve que sacar la tapa del caño que me pusieron sobre el cordón porque sino se me rebalsa todo en el patio. A ver si pueden venir a destapar por favor poque para cobrar vinieron rápido”, denunció Iris Rojas ante La Opinión.

