Un hombre denunció este lunes a La Opinión que junto a su esposa y cuatro hijos de 9, 6, 4 y un bebé de 1 año, se encuentran viviendo en la calle. Todo comenzó hace casi dos semanas, más específicamente el miércoles 20 de marzo, cuando arribaron a San Pedro desde la provincia de Río Negro, lugar donde vivían desde hacía varios años.

Lleno de ilusiones, el hombre, que es sampedrino, volvió a la ciudad de donde es oriundo tras engaños por parte de un familiar que le aseguró haberle conseguido un empleo como casero en un campo en la zona de Paraje La Buena Moza, donde, además le darían “una vivienda y vehículo propio".

Durante los primeros días, la familia se quedó en la casa de una hermana, esperando para poder trasladarse al “supuesto campo”, pero pasado un tiempo el hombre terminó por descubrir que el trabajo no era real y todo se trataba de mentiras.

“Vendí todas mis cosas y me vine con mi señora y mis 4 hijos. Estuve tres días en su casa, cuando me di cuenta de que eran mentiras. Le reclamé porque me hizo venir por nada, con mentiras y se enojó y me sacó a la calle”, relató a La Opinión.

Rápidamente, se fueron a la casa de otro familiar, pero debido a una enfermedad que su otra hermana padece, fue imposible quedarse alojados allí, por lo que durante los últimos días, la familia ha estado deambulando de un lado a otro.

“Estoy necesitando mercadería, colchón, frazadas y estoy juntando para un alquiler. Necesito ayuda urgente por mis nenes”, pidió el hombre.

Por lo pronto, consiguió trabajo en un campo, recolectando camotes, pero de todos modos necesita que alguien le de una mano para conseguir un lugar donde vivir.

“Cuando yo trabajo se van a una plaza o me aguantan por ahí hasta que yo vuelvo. Yo me voy a las 6 de la mañana y vuelvo a las 15.00. Por eso necesito ayuda urgente”, finalizó refiriéndose a su familia.

