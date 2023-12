Una vecina reportó: “Estas leches son las que dan en el hospital, hay gente que no tiene para comprarla y otros las venden. En el tarro dice prohibida su venta pero por lo visto eso no importa. Hay muchas mamás que necesitaban leche, iban a buscarla al hospital y no se las daban. Ver esto te da impotencia y mucha bronca, es preferible que la donen o la regalen si no la usan pero no la vendan”.