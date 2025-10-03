El próximo sábado 4 de octubre la Biblioteca Popular Rafael Obligado será escenario de una presentación musical en vivo, desde las 20.00.

La velada contará con la apertura del dúo Carmelo Pantaleón, quienes interpretarán piezas de tango, vals y milonga, con piano y bandoneón.

Los baraderenses compartieron su música con el reconocido músico, Lito Vitale, en una presentación para el programa Anfitrión, emitido en la TV Pública.

Posteriormente, tocará en vivo el dueto Muñoz-Magallanes, integrado por los sampedrinos Luciano y Sebastián, que interpretarán temas propios lanzados en su último álbum, Ensueño.

<a href="https://musiclucianomunoz.bandcamp.com/album/ensue-o-mu-oz-magallanes-d-o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ensueño" Muñoz-Magallanes Dúo de Muñoz-Magallanes</a>

Las entradas tienen un costo de 10 mil pesos y pueden ser reservadas a través del WhatsApp 3329 372140 o acercándose al edificio ubicado en Mitre 460.



