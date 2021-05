Vehículo volcó sobre un zanjón, no hubo heridos

Un accidente de proporciones se originó sobre el atardecer del domingo en la esquina de Caseros y Depietri.

Si bien el mismo no arrojó ningún tipo de heridos sí generó daños importantes en el rodado.

El accidente se produjo cerca de las 19 horas cuando un auto Renault Fluence bordo, en el que viajaban tres personas, se salió de la calzada y volcó dentro de una de las pronunciadas zanjas que hay en ese lugar.

En principio los vecinos relataron que el auto circulaba por la calle Depietri y al querer cruzar Caseros se encontró con una moto, pero la maniobra realizada para querer esquivarla hizo que el vehículo volcara con sus cuatro ruedas para arriba.

El auto por completo quedó adentro de la zanja que estaba prácticamente vacía, y milagrosamente sus ocupantes lograron salir con la ayuda de algunos vecinos sin ningún tipo de lesiones.

Más tarde, con la ayuda de una grúa, el auto pudo ser retirado del incómodo lugar en el que había caído certificándose los graves daños sufridos.

Una ambulancia del servicio Same había estado en el lugar pero no fue necesario asistir a las personas, a la vez, por tratarse de un hecho particular y que no tuvo lesionados no hubo intervención policial.