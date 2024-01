“Y queremos pedirle disculpas a la gente que se ofendió al no haberle podido vender, pero preferimos no vender a cobrar cualquier cosa, como se ve que paso”, dijo uno de los titulares del conocido reparto de gas a domicilio de la familia Astorga. La Opinión los consultó ante las dudas que surgieron en el chat que combaten los vecinos contra los precios abusivos en el que comparten ofertas.

Frente a la demanda y la oportunidad, varias personas hablaron de un 150 por ciento de aumento que finalmente no se concretó, al menos hasta este martes, pero aún así, no se llega a las cifras que tuvieron que abonar quienes con desesperación buscaban el gas para poder cocinar o calentar agua.

“A domicilio tenemos a: 10 kg: $4800; 15 kg: $7200 y 45 kg: $21.500”, dijo Astorga.

Frente a las cifras que remitieron desde esta distribuidora, este medio pidió precios comparativos respecto a principios de diciembre y la sorpresa fue mayor: el día 2 de diciembre la de 10 kg. costaba 3800; la de 15 cotizaba a 5600 y la de 45 a 16.500; en síntesis ya había aumentado y si bien habrá nuevos incrementos aún no hay certeza.

“Al que hable de política lo elimino”, dijo Moira Villarruel en un audio a los integrantes de los grupos que aprovecharon durante todo el fin de semana la posibilidad de hostigar a otros con conjeturas que luego no se reflejaron en la realidad.

Nuestra “Lita de Lázzari sampedrina” admitió que hubo quienes defraudaron su confianza y aprovecharon para sacar partida del temor de los que menos tienen a no poder hacer frente a los tiempos de crisis que se vivieron y los que se avecinan de manera inexorable.

De todos modos, la mayor parte de los miembros de los dos grupos que funcionan bajo el nombre “Pasando precios y promociones” no solo actúan de buena fe sino que además aprovechan para recomendar lugares que otros no conocen.

“Lo que hay que hacer es comprar lo que está en oferta y no engancharse con las otras cosas”, dijo Luján respecto a los que exhiben precios demasiado tentadores.

“Tenemos mucha gente también enojada, que nos dijo de todo y demás, pero no íbamos a salir a matar a la gente con los precios”. dijo Astorga Gas al no tener precios de referencia.

Este mediodía y antes de que esta nota llegue a la población Natalia dijo: “la compré a 6500 en…” y menciona a un conocido comercio que vende frutas y verduras. La fue a buscar y pagó casi 2 mil pesos más que si la hubiese pedido a domicilio.

La explicación de Astorga Gas fue la siguiente: “pasa que estuvo previsto un aumento para el día de hoy, entonces, por ende, nosotros el fin de semana, lo que es sábado a la tarde, domingo y primero, decidimos no vender, digamos, por el mismo hecho de que no teníamos un precio y no podíamos matar a la gente sin saber el precio que nos iban a venir a nosotros”.

Una explicación adecuada para los días que se avecinan. Si el consumidor no compra o el vendedor es prudente, no debería suceder que entre vecinos haya conflictos.