Una vecina reportó: "Hola, quería informar como se encuentran las luces de la escalera de Pescadores. Todos los cables cortados hace un montón que a la noche ni una luz hay y le robaron el celu a una chica. Una vecina llamó a la Coopser, pero sigue igual".

