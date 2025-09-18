Vecinos se quejan por falta de luz en la zona de las escaleras de Pescadores
Una vecina reportó: "Hola, quería informar como se encuentran las luces de la escalera de Pescadores. Todos los cables cortados hace un montón que a la noche ni una luz hay y le robaron el celu a una chica. Una vecina llamó a la Coopser, pero sigue igual".
