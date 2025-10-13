Vecinos reportan que hay un auto abandonado en calle Pellegrini
Un vecino de la zona reportó: “Hola, este auto hace dos semanas que está tirado ahí y nadie lo viene a buscar. En Pellegrini al 2500 maso. Está desde la tormenta, no este finde, sino del anterior, desde el sábado anterior. Quedó tirado ahí y nadie pasa por él".
