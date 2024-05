Justina reportó: “Acá por calle Maestro Reyna hay tres perros que muerden a todos los que pasan, a todos. Ya pasó la camioneta que vacuna a los perros, pero a esos perros no se les pudo poner. Yo no sé si en el refugio hay lugar porque esos perros no pueden andar en la calle mordiendo gente y niños. Hay que hacer algo. A mí me mordieron y matan a todos los gatos que ven. Ya agarraron a mi gatita y matan perros también. Están en calle Pavón y Maestro Reyna, justo en la esquina”.

