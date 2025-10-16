Vecinos reclaman por un perrito muerto en 3 de Febrero
Una vecina de la zona reportó: "En 3 de Febrero frente a la Coopser en el campito hay un perro muerto desde el lunes. El olor es insoportable. Llamé a Bromatología y todavía sigue ahí. Cómo para que hagan algo y retiren el perro. Por favor. Gracias".
