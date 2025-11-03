Una vecina del edificio reportó: "Hola, esto paso el 28/10. Estamos cansados de estas situaciones, es el quinto candado que se compra para que no rompan la basura y quede todo limpio. Es agotadora la situación, rompen por maldad. Esto es en Güemes y 11 de Septiembre. Queremos que se vean a las lacras y que tengan cuidado si los ven. Le pusimos candado porque todos los vecinos tiraban basura y después pasan y rompen las bolsas. El canasto es uso exclusivo del edificio".

Los jóvenes fueron registrados por cámaras de seguridad del edificio.

