Vecinos reclaman por jóvenes que rompen el canasto de basura en Güemes y 11 de Septiembre
Una vecina del edificio reportó: "Hola, esto paso el 28/10. Estamos cansados de estas situaciones, es el quinto candado que se compra para que no rompan la basura y quede todo limpio. Es agotadora la situación, rompen por maldad. Esto es en Güemes y 11 de Septiembre. Queremos que se vean a las lacras y que tengan cuidado si los ven. Le pusimos candado porque todos los vecinos tiraban basura y después pasan y rompen las bolsas. El canasto es uso exclusivo del edificio".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión