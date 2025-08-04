Vecinos reclaman falta de luminaria en las 104 viviendas
Una vecina de la zona reportó: "En el barrio 104 viviendas seguimos sin luces. Por favor, ayúdanos. Estamos a oscuras. Es por calle Bottaro, si se entra por 11 de Septiembre es adentro".
