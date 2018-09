Vecinos que están sin luz llaman a la Coopser y les contestan que están de paro

"Llamo porque me molestó como me contestaron y quién me paga a mi por las cosas que se me echen a perder", preguntó un socio de la Cooperativa cuando se comunicó con La Opinión.

Alberto Ponce y su mujer viven en la zona del viejo matadero y están sin luz desde las 11 de la mañana. Tras el primer llamado de consulta y ante la duda de haber sufrido un contratiempo doméstico, resolvieron preguntar a los vecinos del Barrio San Roque. Así, volvieron a comunicarse y en la guardia de la empresa que suministra energía les respondieron que hasta las 12 de la noche no retomarán tareas.

Este medio quiso chequear la información y efectivamente la respuesta fue la misma aunque registran el domicilio y el nombre del reclamante.