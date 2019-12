Vecinos preocupados por mosquitos de gran tamaño: "Es un mosquito halcón, no afectan a las personas", informó Bromatología

Una vecina del barrio 66 viviendas se comunicó con La Opinión para consultar por un mosquito que encontró en su vivienda en el martes por la noche y que sorprendió a la familia por su tamaño.

Consultado por La Opinión, el director de Bromatología, Dr. Saverio Gutiérrez, —que está de vacaciones, pero tuvo la deferencia de responder la pregunta—, dio detalles sobre el insecto: "Es un mosquito halcón, son mosquitos bastante grandes y aparecen generalmente en esta época".

Consideró que puede tratarse de un mosquito del género Toxorhynchites, que reúne a los mosquitos de mayor tamaño conocidos y que no son hematófagos, es decir, que no se nutren con sangre, si no con larvas de otros mosquitos.

"La gente los mata porque son enormes, pero no afectan a los humanos ni transmiten enfermedades ni nada", aclaró.