Como cada sábado, el programa Sin Galera, recibe centenares de mensajes entre los que hay opiniones, denuncias, comentarios, fotos y hasta videos que en muchos casos sirven para esclarecer algún ilícito.

Así, reconstruyendo el material y en coincidencia con un hecho reportado en el parte policial como un accidente que terminó con un auto incrustado sobre la vereda en Dávila y Mitre; comenzaron a aparecer imágenes captadas por las cámaras se seguridad que lograron detectar a un par de varones que llegaron en bicicleta para saquear autos estacionados en la vía pública.

“Estos son todos los videos del grupos de vecinos. Somos cuatro cuadras, para cada lado, formamos como una cruz y compramos entre todos una alarma vecinal”, dijo una de las frentistas que relata como se organizaron cual si fueran una cuadrilla de patrullaje con agentes y un centro de monitoreo.

“No sentimos anoche, en realidad hoy, no lo sentimos el choque, si no hubiéramos activado la alarma. Siempre actuamos rápido de agarrar y llamar a la policía o si no, bueno, de una forma u otra siempre estamos metidos algunos para evitar que sucedan estas cosas”, describe esta jefa de familia que es casi un detective.

El patrulleje ha hecho que a medida en que la gente se entera de que hay cámaras activas en la zona y vecinos que las revisan, muchos eligen estacionar en el barrio a sabiendas de la existencia de esta “cuadrilla de investigadores”.

Así quedó uno de los autos barreteados por los jóvenes que se observan en el video y a los que quieren identificar.

Sobre el accidente que terminó con tres personas trasladadas al Hospita, dicen: “Nos dimos cuenta esta mañana cuando empezamos a salir a hacer mandados, entonces ahí empezamos a chequear cámaras y bueno, encontramos eso que es anterior: pasan para Pavón, van en contramano”, indica sobre las imágenes en las que se ve a las claras como operan al menos dos sujetos que parecen jóvenes sobre los autos en un lugar al que consideran muy inseguro. Es la cuadra de Pavón entre Mitre y Pellegrini que no está iluminada, tiene las veredas rotas y literalmente abandonadas.

…"las cosas que vemos: motos arriba de la vereda, han chocado gente, ocupan la vereda, las motos, todo. Hay una mujer que incluso pintó como un cajón para que estacionen. Hay momentos con autos en triple fila, llegan los inspectores y están ahí cuarenta, cincuenta minutos, una hora, estacionados mal, ocupando garages", porque están los consultorios.

“Sucedió hace un par de días”, refiere respecto a lo que descubrieron que aconteció a la altura de la Casa Museo García Curten cuando los malvivientes se llevaron baterías de los vehículos. “La poca nitidez de las luces que tenemos de alumbrado hace fácil que se cometan estos ilícitos”, dicen los vecinos que están en línea de manera constante para protegerse.

Así operaron los ladrones sobre uno de los vehículos estacionados y los vecinos quieren identificarlos.

“A uno de los autos le robaron la batería, lo abrieron y le llevaron algo de adentro del auto. Después quedó otro estacionado, que no sabemos de quién es, que estaba barreteado de la parte de arriba; se ve que intentaron abrir la puerta y no pudieron. Pero no sabemos de quién es el auto porque estuvo ahí un tiempo largo” y fue retirado en el atardecer del sábado.