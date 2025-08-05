Vecinos del barrio Pago Chico decidieron denunciar públicamente una situación con la que viven a diario: perros sueltos que atacan e impiden a los residentes del lugar tener una vida normal.

“Rompen la basura, se meten a las propiedades, atacan, no se puede salir a andar en bicicleta, no se puede caminar”, comentó una vecina a La Opinión.

Se trata de nueve perros, cinco que pertenecen a un vecino que los tiene sueltos y cuatro callejeros que ingresan al barrio todo el tiempo.

El barrio está ubicado en la zona rural, entre el callejón Tulissi y calle Lucio Mansilla, y muchos de sus residentes decidieron vivir allí por la tranquilidad que implica estar alejado de la ciudad.

“Yo soy una persona que vivió en el conurbano en Buenos Aires. Invertí en San Pedro y me encuentro con que en la Municipalidad nadie da respuestas”, comentó la mujer.

"El otro problema es la basura. Por más contenedor que tengamos es un desastre", comentaron.

Los vecinos pidieron ayuda a las autoridades de la ciudad, pero todos les dijeron lo mismo: “Me dicen que no se puede hacer nada porque no hay espacio donde llevar los perros”, indicaron.

Por el momento no encontraron ninguna solución al problema, por lo que en los próximos días planean enviar una nota a la Municipalidad.

“Las autoridades respondieron que no pueden hacer nada. Siempre hay una instancia superior. Lo que puedo garantizar es que esta situación hay que ponerle fin”, finalizaron.

