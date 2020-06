Vecinos de Las Canaletas piden que un espacio público se transforme en una "plaza para los chicos"

Vecinos del barrio Las Canaletas solicitan a la Municipalidad que el espacio público ubicado en San Lorenzo al 1460 se transforme en una plaza para que los chicos del barrio tengan donde recrearse teniendo en cuenta que en la zona no hay y la más próxima está en El Amanecer.

El predio está ubicado frente al riacho y se le colocó con cartel con el logo del municipio que dice "nuevo paseo público". "Es un lindo predio y es una pena que como uno lo ve, más allá de que sea costa o no, que pongan unos juegos porque acá hay muchos nenes. En todos lados hay y me pareció muy buena la idea. Hablamos con todo el barrio y la idea está buena porque no hay nada acá", sostuvo Edith a La Opinión quien, también, explicó que el afiche fue pagado por los mismos sampedrinos e instalado por empleados municipales.

Con ese objetivo, el 12 de diciembre de 2019 vecinos ingresaron por Mesa de Entrada al edificio de Pellegrini 150 una nota firmada por varias personas dirigida a la Secretaría de Obras Públicas que conduce Ariel Álvarez en la que expusieron los motivos de su pedido: "En Las Canaletas hay una población muy grande de chicos que no cuentan con una plaza en el barrio y será de mucha satisfacción para los residentes del lugar poder contar con dicho pedido".

Además, la vecina que dialogó con La Opinión en representación del grupo que hace la solicitud dejó en claro que ellos no quieren "un Paseo Público" como el que está sobre avenida España sino "una plaza para los chicos" con "algunos juegos" y el "pasto cortado" porque en los últimos meses, por la bajante del río Paraná, "aparecieron varias yararás".

Edith indicó que desde que se colocó el cartel no hubo más avances en la cuestión que también tiene relevancia que al espacio se le de utilidad para impedir que particulares lo ocupen para emprendimientos privados como ocurrió en otros terrenos de la zona, preocupación que tienen los propios lugareños.

"Queremos que un espacio público se transforme en una plaza para los chicos que lo más cerca que tienen es El Amanecer. No queremos paseo público de gran magnitud sino una plaza con juegos. Hemos decidido y a todos nos pareció buena la idea. Después de que juntamos las firmas y juntamos los papeles no tuvimos más respuesta", reiteró y cerró la mujer quien, junto a los demás vecinos, aguarda que la situación se resuelva lo antes posible.