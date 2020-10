Vecino denunció que se fue de su casa y, al regresar, encontró a sus dos perros muertos: "No sabemos qué pasó", admitió

Se trata de un hombre de 82 años quien el lunes dejó algunas horas su vivienda de la La Laguna al 1800 con dos animales en el patio y al volver los halló sin vida. "No tenemos la menor idea que ocurrió, a nosotros lo que nos llama la atención es que es un terreno que está todo cerrado", señaló a La Opinión. Además, indicó que no tenían signos de haber sido golpeados ni envenenados aunque no descartó la segunda opción.