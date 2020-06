Vecino del barrio Mirador al Paraná reclama seguridad: "En los últimos meses nos entraron a robar a todos", aseguró

El domingo alrededor de las 20.30 un vecino del barrio Mirador al Paraná le alertó Sebastián Roda que la alarma de su casa sonó porque tres ladrones quisieron romperle una puerta para ingresar y robarle. Sin embargo, la alarma sonó y los delincuentes, que rompieron un alambrado para entrar al predio, huyeron. No fue la primera vez que el hombre que alterna días en San Pedro y Capital Federal por cuestiones laborales es víctima de un hecho delictivo porque en septiembre de 2019 lo desvalijaron.

El predio está ubicado en Boulevard Moreno al 3000, en el norte de la ciudad "detrás" del Sueño del Tano. Cansado de sufrir hechos delictivos, Roda se comunicó con La Opinión y relató su preocupación por la situación porque consideró que "hay altísimas probabilidades" de que les "roben continuamente": "Claramente la zona está como liberada, no podés dejar un clavo fuera de lugar porque están al acecho. Generalmente son de noche los hechos, es un predio medio abierto y de fácil acceso. En los últimos tres meses nos entraron a robar a todos o intentaron robarnos. Somos seis vecinos y le robaron a cinco. El año pasado le robaron todos".

Además, contó que "mayoritariamente se han hecho denuncias" pero al menos hasta el momento no tuvo alguna respuesta en acciones concretas para evitar que los vecinos sigan padeciendo la situación. Y agregó: "San Pedro esta complicado, ahí en toda la zona están robando mucho en los últimos meses. Entran en todos lados. El año pasado cuando me robaron el hecho sólo trascendió en las noticias y después nada más, solo recuperé algunas cosas como una heladera".

Por último, respecto del suceso que padeció el fin de semana en su hogar relató que desde hacía "una semana" no volvía desde Buenos Aires y que no radicó la denuncia en la Comisaría porque no alcanzaron a sustraerle pertenencias. Y cerró: "Vamos a ver si poder también contactarnos con algún funcionario para activar un protocolo y pasen alguna vez por acá".