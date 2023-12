#3907 escribió: “Buenos días. Necesito si me pueden ayudar. Hace dos meses y medio vengo reclamando la falta de agua por esta pérdida grande en calle 58 y Obligado y nunca lo van a reparar. Lo peor de todo es que en vez de reparar fueron hace tres semanas y le dieron presión, lo que me reventó todas las cañerías al ser la única casa habitada en la zona nueva (frente a las nuevas casas de Arcor). Ayer la nueva medida que tomaron fue cerrar el agua completa y dejarme de nuevo sin agua. Gracias a Dios, los chicos que fueron hablando me dejaron un poco la presión”.